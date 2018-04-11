Antalya'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Murat Karaağaç yönetimindeki 06 JE 169 plakalı sebze yüklü kamyon, Demre-Finike karayolu Beymelek Balık Burnu mevkisinde devrildi. Kazada, kamyondaki Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Selver Sakartepe hayatını kaybetti, sürücü Karağaç ve üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Kerem Han Akbulak ile 23 yaşındaki Emirhan Turhan yaralandı.





Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Üniversite öğrencilerinin otostop yaparak kamyona bindikleri öğrenildi.

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