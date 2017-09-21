Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Yeniköy mahallesinde ikamet eden 12 yaşındaki, yüzde 85 zihinsel engelli olan Barış Utku, amcasının oğlu M. Utku tarafından sürekli olarak darp edildiği iddia etti.
İHA'nın haberine göre, Gazipaşa Devlet Hastanesine dün saat 22.00 sıralarında babası Kemal Utku tarafından getirilen Barış Utku'nun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar olduğu tespit edildi. Hastanede rapor alan baba Kemal Utku, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.
O ANLARI BÖYLE ANLATTI
Zihinsel engelli Barış Utku, amcaoğlunun kendisini daha öncede defalarca dövdüğünü belirterek, "Ben dolaşmaya gidiyordum, beni çağırdı. Paketini eve taşıttı, bir dilim kavun verdi. Sonra da bana Keçiboynuzu topla dedi. Kaç lira vereceksin dedim. Sonra yüzüme baktı benim kafama vurdu. Sonra oğlu İsa geldi değnekle vurdu. Değnek kırıldı. Daha önce de benim ellerimi yaktı. Ben acı çektim. 3.5 gün çalıştım yanında yüz liramı vermedi. Bana vurdu ağzımdan burnumdan kan aktı, bana küfür etti. Çocuğuna bana taş attırdı" dedi.
Baba Kemal Utku da şikayetçi olacaklarını belirterek, "Çocuğu dövmüş, zorla boynuz toplatmış, akşam da gelirken sövdü. Daha önce de parmaklarının beşini yaktı çocuğun. Babası da çocuğun ağzını burnunu kırdı. Biz mahkemelik olmayalım diye seslenmedik. Durumları iyi diye böyle yapıyorlar. Darp raporu aldık şikayetçi olacağız" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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