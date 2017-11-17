Antalya'daki cinayet davasında müebbet istemi

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık kardeşler Süleyman ve Enes K. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Süleyman Erten'in kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülmesi ve yakılmasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

AA'nın haberine göre, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Süleyman ve Enes K. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Cinayetin detaylarına yer verilen iddianamede, sanıklar Süleyman ve Enes K.'ın ticari ilişki, borç veya alacağı bulunmayan Süleyman Erten'i tehdit ederek kaçırdıkları belirtildi.

İddianamede, sanıkların, aracını yaktıkları Erten'i iple boğarak öldürdükleri, sonrasında Erten'in cesedinin yakılmaya çalışıldığı ifade edilerek, sanık Mehmet K.'ın delilleri yok etmek amacıyla suçta kullanılan aracı yıkaması için oğluna verdiği kaydedildi.

Sanıklardan Enes K., ifadesinde, tanıdığı Süleyman Erten ile ailesinin arasında alacak meselesi olduğunu savundu.

"AŞAĞIDAYIM, O DA BURADA, AŞAĞIYA GEL"

Ağabeyi Süleyman'ın kendisini telefonla aradığında, "Aşağıdayım, o da burada, aşağıya gel." dediğini aktaran K., şu bilgileri paylaştı:

"Evin arkasına gelen arabaya bindim. Aracın arka kapısını açtığımda Süleyman Erten elleri ve ayakları bağlı arka koltukta oturuyordu. Aksu'da tenha bir yere gittik. Erten'in ayaklarını çözdüm, fakat ellerini çözmedim. Arabadan aşağı indiğimde sonradan gelen Erten'in babası İsmail Erten ağabeyime hitaben 'Alacağınız mı var çözeriz, hallederiz.' dedi. Sonra ağabeyim, Erten ve babası İsmail Erten'e elindeki pompalı av tüfeği doğrultarak 'Binin arabaya, arabada konuşacağız.' dedi. O sırada yolun karşısından bir tır geldi. Erten'in babası tırın önüne atladı, tır durunca İsmail Erten fırsat bulup arabasına binip oradan uzaklaştı. Bunun üzerine ağabeyim Süleyman Erten'e arabaya binmesini söyledi. O da korktuğu için bindi ve hareket ettik."

K., ağabeyinin Erten'in ayaklarını bağlayıp, iple boğduğunu belirterek, "Ağabeyim benzini maktulün üzerine döktü, sonra ateşe verdi. Ateşe verince yanıp kaybolacağını düşündü. Kar yağmaya başlayınca yanan ceset söndü. Sonrası cesedi boş bir alana bıraktık. Üzerini etrafındakilerle örttü." ifadelerini kullandı.

Antalya eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten, 31 Ocak'ta kaçırılarak öldürülmüştü. Olayla ilgili Süleyman ve Enes K. kardeşler tutuklanmıştı. Zanlıların babası Mehmet K.ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.