Antalyalılar bugün 2. oruca niyet ettiler. Dün akşam ilk iftar yapılarak Ramazan heyecanı çoşkuyla karşılandı. Şimdi ise bugünkü iftar saati merak ediliyor. Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya'da sahur ve imsak saat kaçta? İşte Diyanet'in 2018 Ramazan Antalya imsakiyesi...

Antalya'da iftar saat kaçta? (Antalya iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Antalyalılar dün iftarı saat 20.06'de yaptılar. İlk orucu açan Antalyalılar şimdi Ramazan ayının ikinci iftar saatini araştırıyorlar. Diyanet'in Antalya için yayınladığı imsakiyeye göre 17 Mayıs 2018 iftar vakti saat 20.07'de olacak.

Antalya'da sahur ve imsak saat kaçta? (Antalyasahur vakti)

Gece sahur saat 04.05'ye kadar yapıldı. Okunan ezanla birlikte oruca niyet edildi. Antalya'da sahur vakti merak ediliyor. Antalya'da imsak 18.05.2018 Cuma günü saat 04:04'da olacak.



ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ



GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 01.05.2018 Salı 04:27 05:57 13:00 16:45 19:52 21:16 2 02.05.2018 Çarşamba 04:25 05:56 13:00 16:45 19:53 21:17 3 03.05.2018 Perşembe 04:24 05:54 13:00 16:45 19:54 21:19 4 04.05.2018 Cuma 04:22 05:53 13:00 16:45 19:55 21:20 5 05.05.2018 Cumartesi 04:21 05:52 13:00 16:45 19:56 21:21 6 06.05.2018 Pazar 04:19 05:51 13:00 16:46 19:57 21:22 7 07.05.2018 Pazartesi 04:18 05:50 13:00 16:46 19:58 21:24 8 08.05.2018 Salı 04:17 05:49 13:00 16:46 19:58 21:25 9 09.05.2018 Çarşamba 04:15 05:48 13:00 16:46 19:59 21:26 10 10.05.2018 Perşembe 04:14 05:47 13:00 16:46 20:00 21:27 11 11.05.2018 Cuma 04:12 05:46 13:00 16:46 20:01 21:28 12 12.05.2018 Cumartesi 04:11 05:45 13:00 16:47 20:02 21:30 13 13.05.2018 Pazar 04:10 05:45 13:00 16:47 20:03 21:31 14 14.05.2018 Pazartesi 04:09 05:44 13:00 16:47 20:04 21:32 15 15.05.2018 Salı 04:07 05:43 13:00 16:47 20:04 21:33 16 16.05.2018 Çarşamba 04:06 05:42 13:00 16:47 20:05 21:35 17 17.05.2018 Perşembe 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36 18 18.05.2018 Cuma 04:04 05:41 13:00 16:48 20:07 21:37 19 19.05.2018 Cumartesi 04:03 05:40 13:00 16:48 20:08 21:38 20 20.05.2018 Pazar 04:02 05:39 13:00 16:48 20:09 21:39 21 21.05.2018 Pazartesi 04:00 05:38 13:00 16:48 20:09 21:40 22 22.05.2018 Salı 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42 23 23.05.2018 Çarşamba 03:58 05:37 13:00 16:49 20:11 21:43 24 24.05.2018 Perşembe 03:57 05:36 13:00 16:49 20:12 21:44 25 25.05.2018 Cuma 03:56 05:36 13:00 16:49 20:12 21:45 26 26.05.2018 Cumartesi 03:56 05:35 13:00 16:49 20:13 21:46 27 27.05.2018 Pazar 03:55 05:35 13:00 16:49 20:14 21:47 28 28.05.2018 Pazartesi 03:54 05:34 13:01 16:49 20:15 21:48 29 29.05.2018 Salı 03:53 05:34 13:01 16:50 20:15 21:49 30 30.05.2018 Çarşamba 03:52 05:33 13:01 16:50 20:16 21:50 31 31.05.2018 Perşembe 03:52 05:33 13:01 16:50 20:17 21:51

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