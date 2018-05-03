Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları değerlendirilen 10 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Antalya İl Merkezi ve Denizli’de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, 1 kişinin ise arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, flash bellek ve laptop gibi dijital materyaller ele geçirildi.

Polis ekipleri aramada ele geçirilen materyallere el koydu.

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