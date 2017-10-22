Anti-sosyal medya

Evet, Trump’ın kazandığı Amerikan seçimlerine Rus katakullisi karıştı. Hillary cephesinde kavga çıkarmak, Demokratik Parti içi iklimi bozmak için e-mail’leri hack’lediler, sosyal medyada Hillary’yi alay konusu yapacak şekilde ortamı trollediler. Rus troller, Amerikan malı sosyal medyada cirit attı. Ama o medyada Rus işi provokasyondan daha beteri de yapıldı. Tamamen yerli! Facebook ve Google, Clinton ve Trump’tan yana rengini belli etmeyen Nevada, Kuzey Carolina gibi eyaletlerde, göçmen karşıtı iklim oluşmasına katkıda bulundu. “Secure America Now” adlı muhafazakâr grubun, Hillary Clinton ve İslam karşıtı mesajlarını hedef kitlelerle buluşturdu. Grubun dijital reklamlarını hazırlayan Harris Media şirketinin eski çalışanlarından yeni yeni sızan bilgilere göre, Facebook ve

Google doğrudan teknik ve kreatif destek verdi, canla başla işbirliği yaptı. Reklamlar milyonlarca kez izlendi, milyonlarca dolar aktı.

2011’de Manhattan’da cami inşaatına muhalif olarak kurulan “Secure America Now” grubunun deli saçması reklam video ve spotları arasında neler yoktu ki! Tamamı İslamofobiyi körüklemeyi ve Clinton’dan oy kaçırmayı hedefliyordu. Bir takım çakma turizm videolarında şeriat hukukuyla yönetilen Fransa ve Almanya çıkıyordu kullanıcıların karşısına. Fransız çocukları, halifenin savaşçıları olarak yetiştiriliyor, Zafer Takı’nda cihat kutlamaları yapılıyor, Mona Lisa çarşafa bürünüyordu.

Bu arada yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Facebook çalışanları, Trump’ın reklamları için ‘iliştirilmiş’ olarak bizzat kampanyada rol aldılar. Beteri de var. Facebook 24 Eylül’deki son Almanya seçiminde aşırı sağcı ve göçmen düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle de işbirliği yaptı. Bloomberg Businessweek’in haberine göre AfD’nin reklamlarını da Harris Media üstlenmişti. Facebook’un Berlin ofisinde yapılan toplantılarda, Alman seçmeni daha sıkı kavramak için reklamların yanı sıra Facebook Live kullanılması telkin edildi. AfD’nin 300 bin ‘beğen’i, Facebook kullanıcısı milyonlarca Alman seçmenle buluşturuldu. Sonuç mu? AfD yüzde 12.6 oy oranıyla hem de üçüncü büyük parti olarak Bundestag’a girmeyi başardı. Teksas Austin merkezli Harris Media’nın siyaset dünyasından müşterileri arasında Trump’ın yanı sıra, Marine Le Pen ve Netanyahu da var.

YAKIN TEHLİKE

Son rakamlara göre ABD’de 2016 başkanlık seçiminde, arama, görüntüleme, e-mail, video, sosyal medya ve mobil içeriği kapsayan dijital reklamlara harcanan para 1.4 milyar doları buldu. Bir önceki seçimde meblağ 159 milyon dolardı; yani artış oranı tam yüzde 800. Televizyon ve gazetelerden giderek internete yönelen siyasi reklamların 2020 başkanlık seçiminde 2.8 milyar dolarlık bir hacime ulaşması bekleniyor.

Facebook’un bu pastadan alacağı pay, 26.9 milyar dolarlık global reklam gelirinin küçük bir parçasını oluştursa da hedef kitlelere isabet oranı aşırı yüksek. Facebook’un 1.5 milyardan fazla kullanıcısı var; dünyada böyle bir kitleye ulaşan başka bir medya yok. Dahası kullanıcıların huyunu, suyunu her şeyini biliyor ki, bütün diğer medya kuruluşları bunu ancak rüyasında görür. Zuckerberg, “Demokratik değerlere aykırı hiçbir unsura geçit vermeyiz” dese de, İslamofobiyi kaşıyan reklamlara geçit vermek, demokratik değerlerle pek bağdaşmasa gerek.

Facebook reklam piyasasında yalnız değil; Google ile birlikte ‘duopoli’ oluşturmuş durumdalar. ABD’deki son rakamlara göre dijital reklam sektörü geçen yıldan başlayarak müthiş büyüme kaydetti. Ancak büyümenin yüzde 90’ı iki dev şirketin kasasına gitti. Küçük şirketler artıklarla yetindi. Pazar araştırma şirketi eMarketer’in verilerine göre bu yılın ilk yarısında dijital reklamlara harcanan paranın yüzde 65’i Google ve Facebook hesabına geçti.

Arama ve görüntüleme âlemi siyasi reklamlar aracılığıyla her türlü manipülasyona açık. Virginia Üniversitesi’nden medya araştırmaları uzmanı Prof. Siva Vaidhyanathan, yakında piyasaya çıkacak bir kitap üzerinde çalışıyormuş. Facebook’u konu alan kitabın adı “Anti-Sosyal Medya”. Yazarı diyor ki; “Demokrasinin geleceği adına duyduğum kaygı uykularımı kaçırıyor...”