AÖF vize sınavı bu haftasonu gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri (AÖF) tarafından uygulanacak olan sınava katılacak öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı. Öğrenciler, AÖF sınav giriş yerlerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. İşte 2018 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası...

AÖF GİRİŞ YERLERİ 2018!

AÖF'te eğitimini sürdüren öğrenciler 14-15 Nisan'da bahar dönemi ara sınavına katılacak. Öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisini gösteren AÖF sınav giriş belgesi, bugün adayların erişimine açıldı. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgelerinin görüntülenebilmesi için https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden "Öğrenci Otomasyonu"na giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sırasıyla, Sınav İşlemleri, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Giriş Belgesi Görüntüleme kategorilerinin açtıktan sonra sınav giriş yerleri öğrenilebilecek.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olaram açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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