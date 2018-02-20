AÖF kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler dikkat. 2018 2. dönem AÖF kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat'ta sona eriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren adayların, 2. dönem derslerini alabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme 2018 nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte AÖF kayıt yenileme 2018 ile ilgili merak edilen her şey...

AÖF KAYIT YENİLEME 2018 TARİHLERİ



Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin birçoğu kayıt yenileme yaparken, 2. dönem derslerini alabilmek için hala yapamayan adayların son 3 gün içerisinde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. AÖF kayıt yenileme 12 Şubat'ta başladı ve 23 Şubat'ta sona erecek.

AÖF mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak açıklandı.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1. Aşama: Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden 12-23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2. Aşama: Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur . Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler. 12-23 Şubat 2018 tarihleri arasında ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

3. Aşama: Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile 23 Şubat 2018 tarihinden önce AÖF bürosuna başvurun.

4. Aşama: Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir. Verilemeyen ders kitapları daha sonra AÖF bürol arından alınabilecektir. Ayrıca öğrenciler ders kitaplarının dijital versiyonuna (PDF) ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik n umaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişebilir .

AÖF bürosundan aldığınız ders kitaplarınızın, kayıt yaptırdığınız program ve derslere ait olup olmadığını kontrol ediniz. Eksiklik veya yanlışlık olması durumunda AÖF büronuza başvurunuz.

Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümün ün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır.

2. DÖNEM AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirilecek AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ardından vize ve final sınavları yapılacak. Kayıt yenileme tarihini öğrenen öğrenciler bir yandan da 2. dönem sınav tarihlerini sorguluyor. 2. dönem AÖF vize sınavı 14-15 Nisan 2018, AÖF final sınavı 02-03 Haziran 2018, AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

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