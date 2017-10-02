Anadolu Üniversitesi AÇıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültekeri (AÖF) 2017-2018 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül'de başlamıştı. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, 'AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor' sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2017 AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler..

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül'de başladı. Adaylar, 6 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

KAYDINI YENİLETECEK ÖĞRENCİLER İÇİN SİSTEM DEĞİŞTİ

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecekler.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN BİTİYOR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 06 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

MAZERET KABUL EDİLMEYECEK

06 Ekim 2017 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybedecek.



Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.