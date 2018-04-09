Açık Öğretim Fakültesi'nde ( AÖF) eğitim gören binlerce öğrenci, yaklaşan Bahar Dönemi vize sınavları öncesinde sınava girecekleri yeri öğrenmek için sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyor. Yayınlanacak olan sınav giriş belgesiyle birlikte öğrenciler sınava girecekleri yeri görüntüleyebilecek ve sınava belgeleriyle girecek. Peki AÖF sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavları öncesinde öğrencilerin sınav giriş belgesi için bekleyişi sürüyor.

AÖF sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgelerinin birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra öğrenciler AÖF giriş ekranına öğrenci bilgileriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek ve edinebilecekler.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olaram açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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