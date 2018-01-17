Anadolu Üniversitesi Açıköğöretim Fakültesi ( AÖF) tarafından 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilen final sınavının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sınav sonucuna göre kredi notlarını yükseltecek olan öğrenciler gün geçtikçe 'AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgularını hızlandırdı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları için net tarih belli oldu mu? İşte merakla beklenen AÖF sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-14 Ocak'ta yapılan AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak belli değil. Fakat AÖF'ün yayımladığı kılavuzda sınav sonuçlarının, sınavın ardından 15 gün içerisinde duyurulduğu açıklandı. AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. AÖF final sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

AÖF 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemini tamamlayan öğrenciler, sınav sonuçlarını beklerken diğer yandan da bahar dönemi kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Anadolu Üniversitei 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 23 Şubat Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak açıklandı.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Eğitimini açıköğretim de sürdüren öğrenciler sınavlar için çalışmalarına devam ediyor. Güz dönemi sınavlarına katılan öğrenciler, bahar dönemi yapılacak vize ve final sınavlarının tarihlerini sorguluyor. AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

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