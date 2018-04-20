Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ( AÖF), İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları sonrası soru ve cevaplar yayınlandı. Öğrenciler şimdi de sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'den açıklama bekliyorlar.

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Tarihleri Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

Sınav Soru ve Cevaplarının İnternette Yayımlanması

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

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