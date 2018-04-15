Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) sınav heyecanı dün başladı. Sınav heyecanı bugünde devam ediyor. AÖF öğrencileri sınavdan sonra soru ve cevaplar için Anadolu Üniversitesi'nden açıklama bekleyecek. İşte ayrıntılar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 14-15 Nisan'da yapılacak. Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından öğrenciler yaptıkları sorulara doğru yanıt verip vermediğini kontrol etmek için soru ve cevapları internette araştırmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları henüz Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanmadı. Yayınlanacağı tarihle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Anadoluı Üniversitesi'nden resmi bir açıklama yapılmadı ancak önceki dönemlere bakıldığında sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sıanv sonuçları açıklandığında, öğrenciler AÖF'e girşi yaparak öğrenci otomasyonu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

AÖF sınavlarında başarılı olmak ve dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalama notuyla dersten geçmek için ise en az 39 alınması gerekiyor.

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