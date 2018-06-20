AÖL öğrencileri bu seneki son sınava girmeye hazırlanıyorlar. AÖL 3. dönem sınav tarihleri 24 Haziran seçimleri nedeniyle değişikliğe uğradı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) belirlediği AÖL 3. dönem sınav tarihi, AÖL sınav yerlerinin alçıklanacağı tarih ve MEB'in AÖL takvimi...

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? 2018

MEB'in AÖL 3. dönem sınav tarihi, bu yıl 24 Haziran'da yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3.dönem sınav tarihlerini 7 - 8 Temmuz olarak belirlendi.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınavına girecek öğrenciler 3 Temmuz salı günü sınav giriş belgelerine MEB'in resmi sayfasından erişebilecek. AÖL 3.dönem sınav sonuçlarının ise 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sınavda olduğu gibi Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.