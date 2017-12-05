AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav giriş yerleri sorgulama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin 9-10 Aralık 2017 tarihinde katılacağı 2017-2018 eğitim öğretim dönemi AÖL 1. dönem sınavının giriş yerleri belli oldu. Sınava katılacak adaylar, sınav yerlerini merak ediyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte AÖL öğrenci girişi ve AÖL sınav giriş belgesi hakkında her şey...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ - AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA (AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınava girecekleri AÖL sınav giriş belgesine Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi üzerindeki öğrenci girişi ekranından ulaşabilecek.

Sınava girecek öğrenciler http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet sitesi üzerinden öğrenci numarası işe şifrelerini girdikten sonra açılan pencerede sol tarafta 'Öğrenci Genel Bilgiler' sekmesine tıkladıktan sonra altta çıkan 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklamaları gerekiyor. Daha sonra açılan pencerede sınava nerede gireceğinizi öğrenebileceksiniz. AÖL sınav giriş belgesi çıkartmak için ise açılan pencerenin alt kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

AÖL

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