Atatürk Havalimanı’ndaki 30 kişilik köpek yakalama timi, 24 saat çalışıyor. Pişmiş bifteklerin kokusuna dayanamayıp tel kafeslere giren başıboşk köpekler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim ediliyor.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre Göçmen kuşlar gibi, apronda gezen sahipsiz köpekler de Atatürk Havalimanı’nda uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Apronda gezen sahipsiz köpekler nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Bu nedenle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan 30 kişilik köpek timi, başı boş gezen köpeklerle 24 saat mücadele veriyor.

9 KAFESLE TOPLUYORLAR

DHMİ’ye bağlı köpek timi ekibi, köpeklerin havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış, 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş biftekler konularak köpekler, kafeslerin bulunduğu alana çekiliyor. Herhangi bir zarar vermeden kafes tuzak yöntemiyle yakalanan başıboş köpekler için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Bölümü’ne haber veriliyor. Havalimanına gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yakalanan köpekleri buradan alarak hayvan barınaklarına götürüyor. Yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren DHMİ yetkilileri, “Pist üzerinde bulunan kuş, köpek gibi hayvanlar uçaklar için büyük tehdit oluşturuyor. Köpekler için önlem almamıza rağmen zaman zaman tel örgüler çevresinden havalimanına girmekteler. Bu köpekler piste çıkıp bazen uçuş- ları aksatmakta, bazen de iniş için alçalan uçakların pisti pas geç- mesine neden olmaktadır. Bunu engellemek için DHMİ olarak bir köpek timi oluşturduk. Köpek yakalama ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Köpeklere bir zarar vermeden belediye ekiplerine teslim ediyoruz” dedi.

PİLOT UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde apronda dolaşan köpeği gören bir uçağın pilotu, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirmişti. Bunun üzerine kule görevlileri, apronda gezen köpeği bulmak için görevlilerin olay yerine göndermiş, bu sırada kalkış için pist başında bekleyen uçaklar dakikalarca beklemek zorunda kalmıştı. O anlar kule ile pilot konuşmasına şu şekilde yansımıştı:

PİLOT: 800 metre tabelasının hemen orada Glide slope antenlerinin arka tarafında köpek dolaşıyor

KULE: Şu an köpeği takip edebiliyor musunuz?

PİLOT: İki pistin arsındaki yeşillikte Glide slope antenlerinin orada dolaşıyor.

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