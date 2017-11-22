Arabada kitap okurken mide bulantısı nedenleri

Hareketli araçlarda kitap, dergi vb. okunurken hemen hemen herkes mide bulanması sorunuyla karşılaşabiliyor.
Halk arasında taşıt tutması olarak da bilinen bu hastalığa hareket hastalığı deniyor. Taşıtların yanı sıra, 3D filmler sırasında, dalgalı denizlerde veya uçaklarda da gözlemlenen ve iç kulağı etkileyen bu rahatsızlık göz bozukluklarının habercisi olabiliyor. Hareket hastalığının oluşumunda göz bozukluklarının etkili olabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Akçay, “Bu rahatsızlıktan şikâyet eden hastaların büyük bir çoğunluğu, durumu doğal olarak kabul ediyor ve göz doktorlarına bu durumdan bahsetmiyorlar. Ancak aslında durum bir göz bozukluğunun belirtisi olabilir” diyor.
HAREKET HASTALIĞI GÖRME PROBLEMLERİNİN DE BELİRTİSİ
Araçta giderken bir şeyler okumak, hareketli bir spor müsabakası izlemek veya 3 boyutlu gözlüklerle film izlemek; halk arasında taşıt tutması olarak bilinen hareket hastalığına sebep olabilir. Hastalığın oluşmasında, hareketi algılayan duyular arasındaki uyumsuzluğun büyük rol oynadığını söyleyen Op. Dr. Levent Akçay, “Baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilere sahip olan bu rahatsızlık, aslında gözlerdeki ciddi bir bozukluğa işaret ediyor olabilir. Son dönemde dijital cihazların yaygınlaşması ile farklı boyutlara ulaşan bu hastalığın oluşumunda, sürekli video oyunlar oynamak ve akıllı telefon ekranlarına uzun süre bakmanın da etkisi var. Bir insanın görsel, duyusal ve dengeyi sağlayan duyuları bir harmoni ile çalışmalıdır. Ancak bu şekilde içinde bulundukları ortamda tam olarak konumlarını bilebilir ve koordinasyonlarını sağlayabilirler. Görme duyusu ise, bilgi alışının bir numaralı kaynağıdır. Görme problemleri olan bir kişi için hareket hastalığı hissediyor olmak olası bir durumdur” şeklinde konuşuyor.
BİLGİSAYAR KULLANIMI SIRASINDA KENDİNİ GÖSTEREBİLİR
Hareket rahatsızlığının bilgisayar başındayken etkilerini gösterebileceğini belirten Op. Dr. Akçay, “Fonksiyonel görüş, iki gözün beyine gönderdiği sinyallerle alan algısının oluşmasını sağlar. Özellikle göz tembelliği veya şaşılık vakalarında, beyine gönderilen sinyaller görme problemleri sebebiyle doğru olmadığından etkin bir harmoni sağlanamaz. Baş ağrısı, yorgunluk ve hareket hastalığına sebep olabilen bu durumların önüne geçilebilmesi için öncelikle kişinin bilgisayar başında geçirdiği zamanı azaltması gereklidir. Aynı zamanda bu bulguların gözlemlendiği hastaların, en hızlı şekilde bir göz muayenesine gitmeleri ve gözlerinde bu sorunların oluşmasına sebep olan rahatsızlıkların teşhis ve tedavilerini sağlamaları büyün önem taşıyor. Eğer hastalık görme problemlerinden dolayı kaynaklanıyorsa, hızlıca tedavi edilerek gelecekte yeniden oluşmasının önüne geçilebiliyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.
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