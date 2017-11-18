Arabeskçi Teoman!

CAZ, RAP, TÜRKÜ BİR ARADA

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, şarkıları Sezen Aksu’dan Müslüm Gürses’e kadar onlarca ünlü sanatçı tarafından yorumlanan Teoman, şimdi kendi şarkılarını farklı tarzda yeniden söylemeye hazırlanıyor.

Ünlü rock’çı, aralıkta çıkacak ‘Koyu Antoloji’ adlı albümde kendisiyle özdeşleşen 26 şarkısını arabesk, caz, rap ve türkü tarzında seslendirecek.

1.5 YILDIR ÇALIŞIYOR

Teoman önceki gün Arnavutköy’deki bir kahvenin önünde tek başına oturup çay keyfi yaparken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı yeni projesini, “Eski parçalarımı başka versiyonlarda seslendireceğim. 1.5 yıldır bu albüm üzerinde çalışıyorum. Alışılmışın dışında bir şeyle sevenlerimin karşısında olacağım” sözleriyle anlattı.

Teoman, Müslüm Gürses’in ‘Paramparça’yı söylediği dönemde tanıştığı arabesk seven kitleye şimdi kendisi arabesk yorumla seslenecek.

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