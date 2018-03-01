Türk ve Nijerya uyruklu kişilerden oluşan siber çete, "Aradaki Adam" yöntemiyle uluslararası şirketlerin mail hesaplarına girdi. Şirket yetkilisiymiş gibi mail üzerinden görüşme yapan çete üyeleri 9 milyon liralık vurgun yaptı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, ithalat ve ihracat yapan bazı şirketler, mail hesaplarına girilerek, kendi hesaplarına yatması gereken paraların başka hesaplara yatırıldığı şikayetinde bulundu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firmaların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aylık bir teknik takibin ardından, Türk ve Nijerya uyruklu 14 siber çete üyelesinin, şikayetçi firmaların mail adreslerine girerek, firmaların iş yaptığı yurtdışındaki diğer firmaların ödemeleri gereken paraları kendi hesaplarına yönlendirdiği belirlendi.

Türk ve Nijerya uyruklu siber çete üyelerinin 'Aradaki Adam' yöntemiyle 6 ayrı şirketten 9 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Siber polisinin düzenlediği operasyonda, Man In The Middle (Aradaki Adam) yöntemi ile 9 milyon liralık vurgun yapan 6'sı Türk uyruklu, 1'i Türkmenistan uyruklu ve 7'si Türk uyruklu olmak üzere 14 çete üyesi yakalandı. Operasyonda, bilgisayarlar, 20 bin dolar, 5780 euro para ile ve cep telefonlarına el konuldu.



8 ZANLI TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, İshak I., Mahsum İ., Wasiu O.O., John O.O., Nurgozel G., Uğur M., Eyüp G. ve Tayo A.O. adlı sekiz çete üyesi tutuklandı. 4 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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