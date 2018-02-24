Arakan'da hükümet binalarına bombalı saldırılar!

Geçtiğimiz 25 Ağustos'tan sonra tırmanan şiddet olaylarıyla birlikte 700 bin Müslüman'ın terk etmek zorunda kaldığı Myanmar'ın Arakan eyaleti sabahın erken saatlerinde yaşanan üç patlamayla güne başladı.

Root Investigative Agency'nin haberine göre bombaların tamamının Sittwe'deki hükümet binalarını hedef aldı. Patlamalarda bir polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Alman DPA haber ajansına konuşan Eyalet Sekreteri Tin Maung Swe "Bombalardan biri evime yakındı. Toplam üç bomba vardı" ifadelerini kullandı. Yerel medya Sittwe'de patlamamış üç bomba daha bulunduğunu öne sürdü.

Arakan'da geçtiğimiz ay antik Arakan Krallığı'nın kuruluş kutlamalarında yaşanan şiddet olaylarının ardından 7 kişi polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Lashio kentinde gerçekleşen patlamada 2 banka çalışanı hayatını kaybetmiş yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların arkasında Arakan Ordusu isimli grubun olabileceği belirtildi. Arakan Ordusu uzun süredir Myanmar güvenlik güçleriyle çatışmaya giriyor.

Eyalette geçtiğimiz aylarda Myanmar ordusu tarafından Müslümanlara yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş, Birleşmiş Milletler olayları 'etnik temizlik' olarak nitelemişti.

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