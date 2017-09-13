Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı! 9 ölü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Myanmar - Bangladeş sınırına yakın Teknaf kentindeki polis yetkilisi Mainuddin Khan, dün gece iki ülke sınırında akan ve Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş yollarından biri olan Naf Nehri'nde bir teknenin alabora olduğunu söyledi.
Khan, teknedeki 9 kişinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldığını kaydeden Khan, alabora olan teknede kaç kişinin olduğunun bilinmediğini belirtti.
Khan, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Naf Nehri'nde alabora olan teknelerde 84 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Öte yandan, AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanları taşıyan teknelerin her biri tek seferde 100 kişi taşıyor.
Arakanlı Müslümanlar teknelerle sınırı geçmek için Myanmar tarafında kişi başına 80 dolar, Bangladeş'e geçince de 20 dolar olmak üzere 100 dolar ödüyor.
Teknelerin sahiplerinin Bangladeşli yerel balıkçılar olduğunu kaydeden kaynaklar, alınan paraların büyük bölümünün bölgedeki nüfuzlu kişilere gittiğini aktardı.
Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.
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