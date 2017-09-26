2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Araştırma Üniversiteleriyle ilgili bilgi verdi ve 10 yeni Araştırma Üniversitesi'ni duyurdu. Peki Araştırma Üniversitesi nedir? Araştırma Üniversiteleri hangileridir? İşte detaylar...

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Araştırma Üniversitesi, ulusal düzeyde kapsamlı kurumlardır ve Araştırma Üniversiteleri'nde evrensel bilime ve teknolojiye en çok katkı sağlayan çoklu akademik ve toplumsal kurumlardır.

Araştırma Üniversiteleri'nde etkin araştırmaların çoğu yapılmaktadır ve aynı zamanda gerçek anlamda global bilgi toplumunun asıl merkezi kurumlarıdır. Bulunduğu ülkeye ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayan Araştırma Üniversiteleri'nde insanların hayat kalitesine doğrudan pozitif yönde etki eden buluşlar yapılır. Buluşlar sayesinde de yeni şirketler ve yeni işkolları doğmaktadır.

Araştırma Üniversiteleri, seçkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır ve ileri araştırma altyapısına sahiptir. Yeterli düzeyde finansal kaynağın ve zengin fonlamanın bulunduğu bu üniversitelerinde global düzeyde kütüphaneler yer almakta ve oldukça geniş fiziksel olanaklar sunulmaktadır.

Yıldız araştırmacı öğretim üyeleri, Araştırma Üniversiteleri'nde seçkin lisansüstü öğrenciler yetiştirmektedir ve Araştırma Üniversiteleri sayesinde ülkenin lisans eğitiminde hızlı bir yükseliş görülmektedir.

Araştırma Üniversitesi olmanın temel koşulları arasında öğrenci kabul süreçleri, akademik personellerin kalitesi, akademik yükseltme kriterleri ve mezuniyet kriterleri önde gelmektedir. Araştırma Üniversiteleri, akademik üstünlüğü ve mükemmeliyetçiliği esas almaktadır. Akademik özgürlüğü merkezinde temel unsur olarak tutan Araştırma Üniversiteleri, yönetişim kavramı ile yönetilmektedir.

TÜRKİYE'DEKİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araştırma Üniversitesi olarak belirlediğimiz 10 üniversiteyi açıklıyorum" diyerek aşağıdaki üniversitelerin Araştırma Üniversitesi olarak belirlendiğini duyurdu.

Ankara Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Erciyes Üniverstiesi

Gazi Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "10 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ BELİRLEDİK"

2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniverstiesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve ODTÜ'nün Araştırma Üniversitesi olarak belirlendiğini duyurdu.

Yedek olarak ise Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin belirlendiği açıklandı.

Aynı zamanda Erdoğan, "Her dönemde sözü edilmesine rağmen bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmayan üniversite - özel sektör işbirliği için de önemli adımlar atılıyor. YÖK'e iki yeni hedef açıklamak istiyorum. Öğretmen yetiştiren programlarının geliştirilmesi bunlardan ilki. Öğretmen kalitesi meselenin önemli boyutlarından biri. Müfredattan ders kitaplarına, yüksek öğretime geçişe kadar eğitim ve öğretimde çözmemiz gereken pek çok sorun bulunuyor. Türkiye'de her alanda çok büyük reformalara imza attık. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim ve öğretimdir. Kültürdür." ifadelerini kullandı.

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