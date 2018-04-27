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Garajında 600 bin euro değerinde Bentley Bentayga, 1, 2 milyon TL değerinde Mercedes AMG GTS, 725 bin TL değerinde Mercedes S500 ve 450 bin TL değerinde BMW 5.30 araçları bulunan Turan, bu kez 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo satın aldı.