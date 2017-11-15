Arda Turan’dan kardeşi Okan Turan’a lüks hediye!

Düşkünü olduğu lüks saatlere binlerce lira ödeyen Arda Turan, bu kez oyuncu kardeşi Okan Turan için beğendiği bir saati sipariş etti.

Barcelona'da futbol kariyerine devam eden Turan kardeşine 20 bin TL'lik saat aldı.

Okan Turan, abisinin hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı. Turan, yayınladığı fotoğrafın altına "Unutmaz kardeşini A.T" yazdı.

İşte Okan Turan’ın o story paylaşımı:

arda turan

okan turan