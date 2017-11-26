Arı zehri tıpta kullanılacak!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Organik Tarım Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Yavuz, antidepresan etkisi, MS hastalığındaki tedavi edici özelliği ve kanser tedavisine yönelik çalışmaların yapıldığı arı zehrini saflaştırmak istediklerini söyledi. Yavuz, "Arı zehri ve propolisi saf halde tıp alanında kullanılabilecek bir ürün olarak sunmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre; AÜ Antalya Teknokent bünyesinde, kanser, MS, kısırlık ve tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere arı ürünleri üzerinde çalışma yapılıyor. Bu amaçla teknokent alanında 100 arı kovanı bulunuyor. Bunun yanında özellikle Erzurum ve Muş bölgesinde gezdirilen 1000'e yakın kovan bulunuyor. Uzmanlar bu arılardan elde ettikleri bal, arı sütü, propolis, polen, arı zehri, arı havası ve balmumunu tıp alanında kullanıyor.

AÜ Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Organik Tarım Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Yavuz, arıcılık, arı ürünleri ürünlerinin hastalık tedavisinde kullanılması ve arı yetiştiriciliği alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti. 1980 yılından beri arıcılıkla uğraşan bir aileden geldiğini belirten İbrahim Yavuz, "Antalya Teknokent Apiterapi Merkezi'nde arı ürünleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar arı sütü, propolis, polen, bal, arı zehri, arı havası ve balmumunun özellikleriyle ilgili" dedi.

ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA BOL MİKTARDA TÜKETİLMELİ

Son yıllarda arı ürünlerinin hastalıkların tedavisindeki yerinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Yavuz, arı sütü, propolis ve polen özellikle bağışıklık sistemi üzerine etkilerinden yola çıkarak hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde kullanıldığını söyledi. Arı ürünlerini özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonların önlenmesinde bol miktarda önerdiklerini vurgulayan İbrahim Yavuz, "Antalya Teknokent'te özel formülasyonla hazırladığımız arı sütü, propolis ve polenle yapılmış karışımlar kanser ve tüp bebekte tedaviye yardımcı ürünler" diye konuştu.

YETİŞKİNLERE GÜNDE 20 DAMLA PROPOLİS

Çocukların özellikle 1 yaşından 6 yaşına kadar, yetişme döneminde propolis kullanmalarını tavsiye eden Yavuz, yetişkinlere ise koruyucu antioksidan etkileri ve antitümör aktivitelerinden dolayı hayat boyu kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyledi. Sıvı propolisin ekmeğin üzerine sürülerek ya da meyve suyuna damlatılarak, arı sütü, bal, polen ve propolis karışım şeklinde tüketilebileceğini anlatan İbrahim Yavuz, "Günde bir kaşık bal zaten öneriyoruz. Arı poleni ise günde bir yemek kaşığına kadar protein desteğinden dolayı kullanılabilir" dedi. Yavuz, herhangi bir hastalık olmasa da bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı propolis kullanılmasını önerdi.

ARI SÜTÜ KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Arı sütüyle ilgili bilgi de veren İbrahim Yavuz, arı sütünün içinde bulunan asit sayesinde hücre yenileyici, gençleştirici etkileri olduğuna değindi. Kısırlık ve tüp bebek tedavisinde arı sütü kullanıldığını aktaran Yavuz, "Arı sütünün bir diğer özelliği ise nemlendirici etkisinden dolayı saç dökülmesini önlemesi" dedi.

ARI ZEHRİNİN SAFLAŞTIRILMASI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Arı zehriyle ilgili çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Yavuz, şunları kaydetti: "Arı zehrinin özellikle antidepresan etkisi var. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda arı sütünün, MS hastalığının tedavisinde, tedaviyi hızlandırıcı, hastalığı yavaşlatıcı etkisi biliniyor. Kanser tedavisinde de yapılan yeni çalışmalar var. Antalya Teknokent bünyesinde ilk geliştirmek istediğimiz konu arı zehrinin saflaştırılması. Arı zehri ve propolisi saf halde tıp alanında kullanılabilecek bir ürün olarak sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

ANTALYA'DA 2 BİN 500 ARICI İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ

Akdeniz Üniversitesi alanında tıbbi çalışmalar için kullandıkları 100 arı kovanı bulunduğunu ifade eden Yavuz, "Buradaki arılar AR-GE arıları. Propolis, arı sütü, arı zehri denemelerinde kullanıyoruz. Haricen de değişik bölgelerde, özellikle Erzurum, Muş bölgesinde gezdirdiğimiz 1000'e yakın kovanımız var. Antalya'da 2 bin 500'e yakın arıcımız var, hepsiyle irtibat halindeyiz. Onlardan sözleşmeli arıcılık modeliyle almış olduğumuz ürünler var. Vatandaşlar bu ürünleri Akdeniz Üniversitesi'nin ürün satış alanlarında, Antalya Teknokent'te ve Antalya'daki tüm eczanelerde, İstanbul ve Ankara'daki ecza depolarında bulabilir" dedi.

ARICILIKTA TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ MERKEZ

Antalya'nın arıcılıkta Türkiye'de önemli bir merkez olduğunu da sözlerine ekleyen Yavuz, Antalya'nın arıcılıkta Ordu ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret etti. Türkiye'nin arıcılıkta dünyada ikinci sırada olduğuna değinen İbrahim Yavuz, "Antalya'nın her bölgesinde farklı mevsimlerde arıcılık yapılabiliyor. Antalya bir arıcılık merkezi. Bu nedenle Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde apiterapi merkezi kurduk. Hem arı araştırması yapılması, hem arıcılık üretimi hem de ürünün son halde tıp camiasında kullanılır hale gelmesiyle ilgili bir merkez oluşturduk" diye konuştu.

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