Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi 28 yaşındaki Serdar Başak, hayatını kaybetti. Başak'ın direkte asılı kalan cesedi, akım kesilerek indirildi.



DHA'nın haberine göre olay, dün akşam kırsal Keserdede Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik telini bağlamak için direğe çıkan elektrikçi Serdar Başak, akıma kapıldı. Yaşamını yitiren Başak'ın cesedi, direkte asılı kaldı. Mahalle sakinleri, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri akımı keserek, Serdar Başak'ın cesedini indirdi.



Başak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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