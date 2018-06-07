Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'yi arayarak iki takım arasında oynanması planlanan maçın Kudüs'te gerçekleşmesini sağlamaya çalıştığını aktardı.

Haberde, İsrailli bazı yetkililer ise Bakan Regev'i, Hayfa kentinde oynanacak maçın Kudüs'e taşınması için "ısrarcı davranması" nedeniyle "tek suçlu" olarak nitelendirdi.

Regev de kendisine yöneltilen suçun ardından Netanyahu'nun Arjantin Cumhurbaşkanı Macri'ye "İsrail'in ebedi başkenti" olarak nitelediği "Kudüs'te maçın oynanması" yönünde ifadelerinin yer aldığı bir mektubu gazetede yayımlatarak kendisini savundu.

BAŞBAKAN NETANYAHU İLE İSRAİL KÜLTÜR VE SPOR BAKANI REGEV BİRBİRİNİ SUÇLADI

Netanyahu, dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı ziyareti sırasında, "Kudüs'te maçın yapılmasına kabul etmediğini" belirtse de İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, 12 Mart tarihli Netanyahu'nun imzasını taşıyan mektubu sundu.

Gazetenin haberinde Netanyahu'nun ayrıca şu sözlerine yer verildi, "Benim kararım değildi. Maçın Kudüs'te oynanması için herhangi bir talep ve istekte de bulunmadım. Arjantin’e uygulanan baskıyı da bilmiyorum. Maçın Kudüs'e taşınmasını isteyen Regev'di. Arjantin takımı da oyuncularının hayatlarına yönelik terör tehditleri nedeniyle geri çekildi."

Regev de dün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen suçlamalara itiraz ederek, maçın Arjantinli oyuncuların hayatlarına yönelik terör tehditleri nedeniyle geri çekildiğini savundu.

BİLET SATIŞLARINDA USULSÜZLÜK

Öte yandan, İbranice yayın yapan Kan haber sitesine göre, İsrailli savcı maçın Hayfa'dan Kudüs'e taşınması kararına ilişkin soruşturma başlattı. Haberde, maç biletlerinin satışıyla ilgili usulsüzlüklerin de ortaya çıktığı kaydedildi.

Arjantin basınındaki haberlere göre Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran'da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirmişti.



Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtilmişti.



Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de iptal kararı sonrası ESPN televizyonuna konuşarak, iptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz." demişti.



Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti.



Ayrıca Batı Şeria'daki Arjantin diplomatik temsilciliğinin önünde de protesto gösterisi düzenlenmiş, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub da burada yaptığı açıklamada, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü." demişti.

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.

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