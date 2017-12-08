Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Çoban gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar 460. bölümüyle yayınlamaya hazırlnıyor. Dizide en son Ali, görev için uyuşturucu çetesine sızmış ancak işler çığrından çıkmış ve son olarak kayıp karışmıştı. Arka Sokaklar yeni bölümünde ekip Ali için seferber olacak.

ARKA SOKAKLAR 460. BÖLÜM FRAGMANI

Ekip, kendinden geçen Ali'nin peşine düşüyor! Ali, yeniden ekibin arasına dönebilecek mi?

Pınar, ortalıktan kaybolan Ali'nin bulunması için Rıza Baba'ya sitem eder. Ekip, arkadaşları Ali için aramaya başlamıştır. Hüsnü, Ali'yi gördüğünü söyleyerek ekibi yönlendirir. Ali, yeniden ekibin arasına dönebilecek mi?

Tekin, babası Hüsnü ile yaşadığı son olaydan sonra evi terkeder. Hakan, istemeyerek kendini kirli bir oyun içerisinde bulur. Aylin ile Hakan arasındaki gerilim gün geçtikçe büyümeye devam etmektedir.

ARKA SOKAKLAR 459. BÖLÜM ÖZETİ

Tekin misafir olarak gelen Gonca ile ilgili, Hüsnü'ye sert sözlerle yükleniyor ve babasından sert cevap alıyor!

Mesut, Selin ile girdiği tartışmada pnu kendine çekerek öpüyor! Hakan, cezaevinde arkadan sinsice şişleniyor!

Suat'ın ölümünden kısa süre geçmesine rağmen Hüsnü'nün eve yeni bir kadın getirmesi Tekin'den sert tepkiler alıyor. Hüsnü, Tekin'in söylediği bu sözlere dayanamayıp sert bir tokat atıyor!

Ali, delirmiş bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Bu hareketleri çevreki insanlara da zarar veriyor!

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 460. yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 460. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

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