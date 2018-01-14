Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Kanal D'de yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta. Ekip, kazada ölen kız, Melda ve Yelda isimli şahısların hamile olması nedeniyle bebek ticareti olduğundan şüpheleniyor ve operasyona başlıyor. Selin ise Erdal ile yüzleşecek. İşte Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 465. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanı yayında! Ekip, bebek ticareti yapanların peşine düşüyor! Ekip, sürekli karşılarına çıkan hamilelik vakalarının sebebini çözer. Bebek ticareti yapıldığını anlayan ekip, çetenin peşine düşer.

Selin, Erdal ile karşı karşıya gelerek onunla yüzleşir.

Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

İşte Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanı;

ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin ve ekip, bebek ticareti yapan şebekeyi izlerken şok eden bir olayla karşılaşıyor!

Selin'in başındaki dert üvey kardeşi Erdal sorun olmaya devam ediyor. Ekip -özellikle de Mesut- Erdal'ı yakalayabilmek için dört bir koldan çalışmaya devam ediyor. Şehirler arası otogarda sivil polislik yapan bir memurdan ihbar gelir. Erdal otogardadır. Ekip otogara gittiğinde Erdal, fırsatını bulup çoktan uzaklaşmayı başarmıştır. Ekip, ona bu kadar yaklaşmışken ellerinden kaçması başta Selin'i çok üzer. İzleri takip etmeye başlayan Selin ve Mesut, olayın başka bir dosyada birleşmesi ile şok olurlar.

Bu diğer dosya ise, bebek ticareti yapan bir şebeke ile ilgilidir. Bu şebeke, çocuğu olmayan zengin ailelere bebek satan bir şebekedir. Paraya ihtiyaç duyan hamile kadınları kullanırlar. Bu kadınları gizli evlerde tutup doğuma kadar dışarısı ile iletişimlerini keserler. Yine böyle bir evden kaçan hamile bir kadına araba çarpar ve olay yerinde ölür. Olayı inceleyen ekibimiz kameralardan kadının arkasından koşan iki kişiden birisine ulaşırlar. Bebek ticareti ile ilgili bilgileri elde ederler, fakat, kanıt yetersizliğinden dosyayı kapatamazlar.

Bu iki dosya -Erdal ve bebek ticareti- bir noktada kesişir. Selin'in kız kardeşi Melda, bu ticareti yapan kişilerle anlaşmıştır. Hamiledir ve paraya ihtiyacı vardır. Şebekenin patronunu takip eden Selin ve Mesut, olay yerine Erdal'ın geldiğini görünce durumu anlamazlar; fakat, arabadan çıkan Melda ile olay netleşir. Selin ve Mesut gördükleri karşısında şok olurlar.

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