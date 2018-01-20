Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan son bölümün hemen ardından yayınlandı. İzleyici Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde yine heyecanlı anlara tanık oldu. Selin başına tonla bela açan abisi Erdal ile hesaplaştı. Ancak bu hesaplaşmanın sonu hiç de iyi bitmedi. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise Selin ceaevine giriyor. Peki Mesut ve ekip şimdi ne yapacak? İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR 466. YENİ BÖLÜÜM FRAGMANI
Ekip, çok büyük yara alıyor! Selin, ceza evine giderken; Mesut onu takip ediyor!
Mahkeme tarafından Selin, suçlu bulunur ve tutuklanmaktan kurtulamaz. Tüm ekip, Selin için karar açıklanırken çaresizce bakmaktan başka yapabilecekleri birt şey yoktur. Bahar, düzenlenen baskın saldırısında bomba sonucu büyük yara alır. Aylin, operasyon sırasından aldığı kurşun darbeleriyle yere serilir. Ekip, bu derin yaralardan sonra kendini toplayıp yeniden beraber olabilecek mi?
ARKA SOKAKLAR 465. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selin, hamile kardeşi Melda'yı evine getirmiştir; fakat, Melda'nın orada durmaya niyeti yoktur. Erdal'ı arar ve yerini söyler. Erdal, kardeşi Melda'yı alıp ormanlık alandaki bir eve getirir. Selin ve ekip Melda'nın isteyerek Erdal ile gitmesine bir anlam veremez.
Ekip, Erdal'ı yakalamak için bir plan yapar. Melda'nın bebeğini satacağını düşündükleri bebek taciri adamın bulunduğu eve gelirler. Ellerinde plana dahil olmasını sağlayacak görüntüler vardır. Adam ölüm korkusundan ekibimiz ile işbirliği yapmayı kabul eder. Adam, Erdal ile buluşma ayarlayıp Melda'nın bebeğini alacağını söyler. Erdal Buluşma yerine geldiğinde ekibimiz ile karşı karşıya kalır. Kaçma fırsatını iyi kullanır ve oradan araba ile uzaklaşır. Selin, daha sonrasında ekip peşine düşer.
Erdal, Melda'nın bulunduğu eve gelir. Melda doğum yapmıştır. Erdal hiç düşünmeden bebeği de alıp oradan kaçar. Selin de peşinden ormana koşar. Aralarında çatışma yaşanır...
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