Arka Sokaklar 469. son bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümnde Mesut esir tutulduğu yerde ağır işkenceye maruz kaldı. Suriye’ye giden Rıza Baba ise Selin’i bulmak için her şeyi göze aldı. Selin, Suriye'ye Can'ı kurtarmak için gizli operasyonla gidiyor. Selin'in hayatı tehlikede. Merakla beklenen geleck bölüm fragmanı ise son bölümün ardından paylaşıldı. Peki, Arka Sokaklar 470. bölüm fragmanında Selin ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 470. bölüm fragmanı ve 460. son bölüm özeti...

Arka Sokaklar 470. gelecek bölüm fragmanı;

Suriye'de hayatının en zor görevini gerçekleştiren Selin, vurulmuştur. Mesut, Selin'i bularak oradan kurtarmayı başarmıştır. Fakat Selin için durum çok iç açıcı değildir.

Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 469. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin bir odada tutulmaktadır. Rıza’ların, Mesut’la irtibatları kesilmiştir. Mesut, esir tutulduğu kampta işkenceye maruz kalır. Rıza daha fazla dayanamaz ve Mesutu kurtarmak için Salim Paşahan’dan yardım alarak sınır bölgesine gider. Mesut örgüt elemanları tarafından tutulmaktadır.



Asiye’nin ameliyatı başarılı geçer ve Metin, karısı taburcu olduktan sonra işleri kontrol etmeye restorana gider. Restoran çıkışında Asiye’yi yaralayan Tolga’yla karşılaşır ve takibe başlar.



Gizili görev için Suriye'ye giden Selin'i yalnız bırakmak istemeyen Mesut onun peşinden gider. Bu bölgeniyi herkesten çok daha iyi tanıyan Mesut, kendilerini bekleyen tehlikenin farkındadır. Selin'i ölmek üzereyken kurtarmasına karşın teröristler onların peşini bırakmayacak ve yakalayacaktır. Ekip'in aldığı ölüm haberi ise herkesin için kötü bir şüphe düşürür.



Suriye'ye giden Rıza Baba, Mesut ve Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır. Rıza Baba, evlatları olarak gördüğü Mesut ve Selin'i sağ salim bulabilecek mi?

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