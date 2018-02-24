Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümü yayınlanır yayınlanmaz ekranlara geldi. Arka Sokaklar son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Arka Sokaklar’da Suriye'de hayatının en zor görevini gerçekleştiren Selin’in durumu herkesi derinden sarstı. Ekip ise Suriye’nin intikamını almak için Vecdi’nin peşine düştü. Vecdi’nin Can üzerinden planladığı kanlı saldırıya Mesut son anda müdahale etti. Peki Arka Sokaklar 471. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

ARKA SOKAKLAR 471. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bahar, görev için uyuşturucu şebekesinin arasına karışmıştır. Fakat polis olduğu anlaşılır ve ekiple olan iletişimi kesilir. Ekip, arkadaşları Bahar'ı kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

ARKA SOKAKLAR 470. SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba, Selin ve Mesut Suriye'deki görevlerinde başarılı olmuşlar ve küçük Can'ı, Vecdi'nin elinden kurtarmayı başarmışlardı. Yenilgiyi kabullenmeyen Vecdi ise, intikam almak için İstanbul'a gelir. Can'ı kaçırır ve ekibin başına tekrar bela olur. Vecdi, ekibimize büyük bir ders verme niyetindedir.

Alçakça bir plan yapar. Can'ın üzerine bomba bağlar ve İstanbul sokaklarına salar. Ekip, Can'ın izini bulur. Bombayı fark eder. Ekibimizin ve küçük Can'ın hayatı tehlikededir.

Bahar, gizli görev ile bir şebekenin içine sızar. Ekip tedirgindir. Bahar, görevini yerine getirirken işler istediği gibi ilerlemez. Ondan şüphelenen şebekenin adamı tarafından silahla tehdit edilir. Bahar'ın hayatı tehlikededir. Bahar ifşa mı oldu? Bahar bu tehlikeden kurtulabilecek mi?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER