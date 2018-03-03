Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 471. bölüm ile ekrana geldi. Yayınlanan bölümden sonra Arka Sokaklar 472. yeni bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Arka Sokaklar 472. yeni bölümde ekiptekiler, cinayet şube ile karşı karşıya kalır. İsmet'in hedefinde Rıza Baba vardır. Zeliş, haber yapmak için gittiği mekanda silahlı saldırıya uğrar. İşte dizide yaşanan son gelişmeler...
ARKA SOKAKLAR 472. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Rıza Baba ve ekibine büyük iftira atılıyor!
Koray'ın ölümü, Rıza Baba ve ekibini zor durumda bırakır. Ekiptekiler, cinayet şube ile karşı karşıya kalır.
İsmet'in hedefinde Rıza Baba vardır. İsmet tetiği çekerek Rıza Baba için bir son yaratacak mı?
Zeliş, haber yapmak için gittiği mekanda silahlı saldırıya uğrar. Babası Hüsnü'nün sözünü dinlemeyerek bu olayından peşinden koşması, başını büyük belaya sokacaktır.
ARKA SOKAKLAR 471. SON BÖLÜM ÖZETİ
Bahar'ın hayatı ekibin ellerindeydi!
Bahar, gizli görevle uyuşturucu şebekesinin içine sızdığında deşifre olmuştu. Şebekenin patronu Ramiz fark edip onu yakalaşmıştı. Tekne ile kaçırılan Bahar'a ekibimiz ulaşmayı başaramaz. Bahar'ın dayısı Arif Müdür tedirgindir. Yeğenin hayatı tehlikededir ve ne yapacağını bilemez. Bu sırada Ramiz'den telefon gelir. Bahar'ın hayatı için 1 Milyon Dolar fidye ister. Rıza Baba hemen parayı toplamak için harekete geçer. Ramiz ile buluşma zamanı gelir. Ekibimiz, Ramiz ile karşı karşıyadır; fakat, Bahar buluşma yerinde yoktur. İstenilen fidye Ramiz'e verilir. Bu sırada Bahar'ın kafasına da silah dayanmıştır. Mesut ise, Bahar'a karşı bir şeyler hisseden Yusuf Paşahan'ı operasyonu bozmaması için engeller. Yusuf da Bahar'ın hayatı için endişelenmektedir. Ekip, Bahar'ı kurtarabilecek mi? Fidye parasını alan Ramiz, Bahar'ı infaz mı edecek? Yusuf, Mesut'tan kurtulup Bahar'ı kurtarmak için harekete geçebilecek mi?
Hakan karanlık işlere mi bulaşıyor?
Sinem ölmeden önce Hakan'a içi para dolu bir çanta göndermiştir. Hakan, bu çantayı savcılığa teslim etmek yerine dolabına kaldırır. Arka Sokaklar'ın 471. Bölüm fragmanında gördüğümüz üzere Hakan, barda bir adam ile buluşmuştur. Hakan bu adamdan özel bir istekte bulunuyor. Adam ise Hakan'ı, geri dönülemez bir istekte bulunduğuna dair ikaz ediyor. Hakan'ın gözleri kararlıdır. Hakan çantayı neden savcılığa teslim etmedi? Hakan, adamdan yasadışı bir istekte mi bulundu? Hakan'ın amacı ne?
Eda darp edildi!
Ekibizin masabaşı çalışan polis memuru Eda, Koray adında biriyle tanışmıştır. Koray, Eda'ya şiddet uygulamıştır ve yaralı bir şekilde bırakmıştır. Ekibimize gelen ihbar doğrultusunda dosya ile ilgilenmek için Hüsnü, Aylin, Volkan ve Arda olay yerine gelir. Eda'yı ilk Aylin fark eder. Hüsnü kötü şekilde dövülmüş Eda'yı görünce şok olur. Rıza Baba ekipteki herkesi çocuğu gibi sevdiğinden dolayı bu olayın üstüne düşer. Darpa neden olan kişinin acil olarak bulunmasını ister. Koray, Eda'yi neden darp etti? Eda, Koray ile nasıl tanıştı? Ekip, Koray'ı yakalayabilecek mi?
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