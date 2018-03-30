Uzun yıllardan beri ekrana gelen ve İstanbul sokaklarında her türlü suça karşı mücadele eden Rıza Baba ve ekibinin hikayesini anlatan Arka Sokaklar dizisi, 475. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sona eren 475. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 476. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
ARKA SOKAKLAR 476. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 475. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ekrana gelen bölümü sonrasında da bir sonraki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün fragmanı da yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 476. yeni bölüm fragmanı;
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferman'ın kaçması, ekibi zor duruma sokuyor!
Umut'un kaçırılmasında etkisi olan Şükran terör suçlusu olarak kabul ediliyor. Ekip ve özel terör ekipleri, çok riskli ve çatışma dolu bir çatışma içerisine girer.
Selin, Umut'un kaçırılmasından sonra yıkılmıştır. Mesut, Umut'u kaçıranların peşinden amansız bir takibe düşer.
Ferman'ı elinden kaçıran ekibin imajı çizilmiş, ve üzerine kara bir leke düşmüştür. Rıza Baba ve ekibi Ferman'ı yakalayarak bu kara lekeyi temizlemeyi başarabilecek mi?
ARKA SOKAKLAR 475. BÖLÜM ÖZETİ
Küçük bir çocuk öldürülmüştür. Olay kamu davası haline gelmiştir ve halk ayaklanır. Ekibimiz katili arama çalışmalarına başlar.
Şükran, İlyas’ı, girdiği örgüt yolundan vazgeçirmeye çalışır ama başarılı olamaz. İlyas ve Hüseyin bir arabayı gasp edip içini plastik patlayıcıyla doldururlar. Büyük bir terör eylemi yapmaya hazırlanmaktadırlar. Ekibimiz onları bir an önce bulup durdurma peşindedir.
Tekin, öğretmeninin arkadaşı Şenay isimli bir bayan ile tanışır. Şenay, cemiyet hayatında tanınmış bir kadındır. Evdekiler de durumdan rahatsız olur; ama, Tekin’i vazgeçiremezler.
Yusuf, Bahar’a Mardin’de olduğunu söyler; ancak, İstanbul’dadır. Aylin, tesadüfen Yusuf’u görür ve Bahar’a haber verir. Aylin ve Bahar sinyal takibinden Yusuf’un yerini tespit ederler. Ne iş çevirdiğini öğrenmeye çalışırlar.
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