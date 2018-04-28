Arka Sokaklar'da bir bölüm daha geride kaldı. Yayınlanan 478. bölümde Metin tutuklandı, Barbaros vuruldu, Ziya bayıldı... Arka Sokaklar'da heyecan doruktaydı. İzleyicinin beklediği yeni bölüm fragmanı ise hemen yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 479. yeni bölüm fragmanı ve 478. son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 479. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kiraz'ı kurtarmak isteyen Veli, gizlice Ali'nin evine girerek Pınar'ı ve çocuğunu rehin alıyor. Ekip ve Ali, Pınar'ı ve çocuğunu kurtarmak için seferber oluyor. Ali, eski defterlerin yeniden açılmasını sağlar ve eski dostuyla amansız bir mücadele içine girer. Kiraz'ı isteyen Veli, gözünü karartmıştır ve Ali'nin hayatını zindana çevirmek üzeredir.

Ekip, Ali ile birlikte hareket ederken, Pınar ve çocuğunu büyük bir tehlike beklemektedir. Hakan ile Aylin arasında ise yeni bir hesaplaşma yaşanıyor. Hakan, gece kontrolünde çevirdiği aracın içindeki kadının da kimliğini sorunca, büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Zira arabadaki kadın, Hakan'ın eski eşi Aylin'dir.

ARKA SOKAKLAR 478. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar'da Barbaros vuruldu. Savcı Arzu’nun talimatıyla Metin tutuklandı ve nezarete atıldı. Hüsnü, Metin’in tutuklandığı haberini evdekilerle paylaştı. Evdekiler Metin’in suçsuz yere içerde olmasından dolayı çok üzgündü.

Ziya, bir otelin konferans salonunda konuşma yaptı. Konuşma sonrasında Mecnun, Ziya’yı tebrik etti ve otelden ayrıldılar. Ziya’nın arabasına kimyasal bir madde sıkıldı. Arabanın içindeki kimyasal madde etkisiyle Ziya bayıldı. Ekibimiz olay yerine geldi. Hande ve Volkan da kimyasal maddenin etkisinde kaldı ve kendilerinden geçtiler. Hande ve Volkan’ın bu madde yüzünden hayati tehlikesi vardı. Ali ve Pınar, Ali’nin eski arkadaşı Musa’yı gördüler. Bir yerde oturup ve eski günlerden konuşdular. Birkaç gün sonra Ali, Musa’yı suça karışmış şekilde buldu. Bu durum Ali’nin huzurunu kaçırdı.

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