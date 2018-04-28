Arka Sokaklar'da bir bölüm daha geride kaldı. Yayınlanan 478. bölümde Metin tutuklandı, Barbaros vuruldu, Ziya bayıldı... Arka Sokaklar'da heyecan doruktaydı. İzleyicinin beklediği yeni bölüm fragmanı ise hemen yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 479. yeni bölüm fragmanı ve 478. son bölüm özeti...
ARKA SOKAKLAR 479. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kiraz'ı kurtarmak isteyen Veli, gizlice Ali'nin evine girerek Pınar'ı ve çocuğunu rehin alıyor. Ekip ve Ali, Pınar'ı ve çocuğunu kurtarmak için seferber oluyor. Ali, eski defterlerin yeniden açılmasını sağlar ve eski dostuyla amansız bir mücadele içine girer. Kiraz'ı isteyen Veli, gözünü karartmıştır ve Ali'nin hayatını zindana çevirmek üzeredir.
Ekip, Ali ile birlikte hareket ederken, Pınar ve çocuğunu büyük bir tehlike beklemektedir. Hakan ile Aylin arasında ise yeni bir hesaplaşma yaşanıyor. Hakan, gece kontrolünde çevirdiği aracın içindeki kadının da kimliğini sorunca, büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Zira arabadaki kadın, Hakan'ın eski eşi Aylin'dir.
ARKA SOKAKLAR 478. SON BÖLÜM ÖZETİ
Arka Sokaklar'da Barbaros vuruldu. Savcı Arzu’nun talimatıyla Metin tutuklandı ve nezarete atıldı. Hüsnü, Metin’in tutuklandığı haberini evdekilerle paylaştı. Evdekiler Metin’in suçsuz yere içerde olmasından dolayı çok üzgündü.
Ziya, bir otelin konferans salonunda konuşma yaptı. Konuşma sonrasında Mecnun, Ziya’yı tebrik etti ve otelden ayrıldılar. Ziya’nın arabasına kimyasal bir madde sıkıldı. Arabanın içindeki kimyasal madde etkisiyle Ziya bayıldı. Ekibimiz olay yerine geldi. Hande ve Volkan da kimyasal maddenin etkisinde kaldı ve kendilerinden geçtiler. Hande ve Volkan’ın bu madde yüzünden hayati tehlikesi vardı. Ali ve Pınar, Ali’nin eski arkadaşı Musa’yı gördüler. Bir yerde oturup ve eski günlerden konuşdular. Birkaç gün sonra Ali, Musa’yı suça karışmış şekilde buldu. Bu durum Ali’nin huzurunu kaçırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.