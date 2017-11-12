Arnavutluk kalecisi Berisha: "Türk futbolculardan korkum yok"

Türkiye ile yarın oynanacak özel maç öncesi, müsabakanın yapılacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci ile kaleci Etrit Berisha, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İtalyanca konuşan teknik direktör Panucci'nin konuşması, Türkçe ve Arnavutça'ya çevrildi. Türkiye maçının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten teknik direktör Christian Panucci, takımının bu maça çok iyi çalıştığını söyledi. Takımı ile gurur duyduğunu ifade eden Panucci, Türkiye karşısında güzel bir sonuç almayı umut ettiğini ifade etti.
Migjen Basha, Amir Abrashi, latifi ve Strakosha'yı da eleştiren teknik direktör Panucci, "Biz çok ciddi bir takımız. Eğer futbolcularımız ciddi sakatlıklar ve sorunlar yaşıyorsa bana da ciddi raporlarla gelmeliler. Örneğin, Latifi 3 hafta rapor almış. Sorduğumda `İyiyim´ dedi. Aslında iyi değil. Latifi, Amir Abrashi gibi isimleri maç öncesinde antrenmanlarda denedim ama durumları iyi olmadığı için idmana devam edemediler. Migjen Basha'yı ise denemedim. Strakosha'nın ise perşembe gününe kadar sakat olduğundan haberim yoktu. Bu sakatlık olayı iki ay önce olan bir olay. Ama benim haberim şimdi oluyor. Arnavutluk ciddi bir takım ve herkes bunu bilmeli. Ne kadar sakat olduğu konusunda rapor gelmiyorsa o zaman herkes oynamalı" diye konuştu.
Bir soru üzerine, 2018 Haziran ayına kadar yeni yetenekler arayacaklarına sözlerine ekleyen İtalyan teknik adam, "Arnavutluğun geleceği için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın göreceğiniz takım, şimdi kadroda olanlar. Yeni bir takım görmeyebilirsiniz" diye konuştu.
Yine bir soru üzerine defans oyuncusu Naser Aliji'ye övgüler yağdıran teknik direktör Panucci, şöyle konuştu:
"Naser Aliji'nin henüz oynadığı bir takım yok. Ancak ona ve yeteneğine çok güveniyorum. Onun bir takımda oynamamasına çok üzülüyorum. Biz takım olmadan önce aileyiz. Hepimiz birbirimize yardımcı olmalıyız. Ocak ayına kadar umarım ona bir takım buluruz."
Toplantıya katılan kaleci Etrit Berisha ise bu maça çok çalıştıklarını belirterek, "Bu maç için her ihtimali göze alıyoruz. Çok teknik çalışmalar yapıyoruz. Kupalarda başarılı olmak istiyoruz. O yüzden her maça da önem veriyoruz" dedi.
Bir gazetecinin, "Türk takımından kimden korkuyorsunuz?" şeklindeki bir soruya ise Etrit Beisha şu yanıtı verdi:
"Türkiye Milli Takımı'nda çok iyi yetenekler var. Yeni yetenekleri de var. Her şeyden haberimiz var. Ama biz de çok iyiyiz ve bu maçtan umutluyuz. Türk takımından kimseden korkum yok. Öyle bir şey de yok zaten. Ama biliyorum bu zor bir maç olacak."
Toplantıdan sonra Arnavutluk Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda son hazırlık çalışmasını yaptı.
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