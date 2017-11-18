Arsenal - Tottenham maçı CANLI hangi kanalda? Arsenal - Tottenham şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de iki köklü kulüp Arsenal ve Tottenham karşı karşıya gelecek. Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal ile Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışacak. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Arsenal - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in iki büyük takımı Arsenal ve Tottenham arasındaki karşılaşma bugün Türkiye saatiyle saat 15:30'da başlayacak. Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Mike Dean düdük çalacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği Arsenal - Tottenham karşılaşması S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İLK 11'LER

Arsenal: Cech, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Xhaka, Bellerin, Kolasinac, Özil, Alexis, Lacazette.

Tottenham: Lloris, Trippier, Dier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dembele, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Kane.

İki takım arasında oynanan son maçta Tottenham evinde 2-0 kazanmıştı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Arsenal 4, Tottenham 2 kere kazandı. 4 maç ise berabere sonlandı.

Tottenham, ligde geçen 11 haftada topladığı 23 puanla 3. sırada yer alıyor.

Arsenal, ligde geçen 11 haftada topladığı 19 puanla 6. sırada bulunuyor.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, 7 gol yedi.

Arsenal, Tottenham ile oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alamadı.

Tottenham, Arsenal deplasmanında oynadığı son 32 maçta sadece 2 kere kazandı.

Arsenal, evinde oynadığı son 10 lig maçını kazandı.

SAKAT / CEZALILAR

Arsenal: Santi Cazorla (sakat)

Tottenham: Toby Alderweireld, Victor Wanyama, Erik Lamela (sakat)

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