Dünyanın her yerinde fay hattında hareketlilik yaşanırken, Pasifik Okyanusu'ndan meydana gelen depremin büyüklüğü korkuttu, ancak can ya da mal kaybına yönelik bir açıklama gelmedi.

Merkezi, Guam Adası'ndaki Hagatna kentine 341 kilometre, Mariana Adaları üzerindeki Pagan kentine 205 kilometre ve Japonya'nın Okinawa Adası'na da 2,071 kilometre uzaklığında belirlenen depremin derinliği de 156 kilometre olarak ölçüldü.

TAYVAN'DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tayvan Merkezi Hava Bürosu Sismoloji Merkezinin tespitine göre, Hualien'de yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin başkent Taipei ile Yilan, Nantou, Taitung ve Yünlin bölgelerinde de hissedildiği belirtildi.

Sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hualien bölgesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 17 kişi hayatını kaybetmişti.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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