Artvin'de otomobilin üzerine kaya düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Yağmurun etkili olduğu Şavşat- Artvin karayolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkisinde, Ahmet Çoban yönetimindeki otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya düştü.

Kazada, sürücü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan İ.T. ise Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve 112 sağlık ekipleri müdahale etti.