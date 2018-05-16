Artvin'de iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının ilk orucunu tutan Artvinliler, iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Artvin'de iftar vakti ne zaman? Artvin'de iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Artvin iftar vakti ve Artvin imsakiyesi...

ARTVİN'DE İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Artvin'de iftar vakti saat 19:31 olarak görülüyor.

ARTVİN SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)



Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Artvin’de sahur vakti (imsak) 02:58 olarak görülüyor. Artvin’de saat 02:58’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ARTVİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:00 04:47 12:15 16:10 19:31 21:11 2 17.05.2018 Perşembe 02:58 04:46 12:15 16:10 19:32 21:12 3 18.05.2018 Cuma 02:57 04:45 12:15 16:10 19:33 21:14 4 19.05.2018 Cumartesi 02:55 04:44 12:15 16:11 19:34 21:15 5 20.05.2018 Pazar 02:54 04:43 12:15 16:11 19:35 21:17 6 21.05.2018 Pazartesi 02:52 04:43 12:15 16:11 19:36 21:18 7 22.05.2018 Salı 02:51 04:42 12:15 16:12 19:37 21:20 8 23.05.2018 Çarşamba 02:50 04:41 12:15 16:12 19:38 21:21 9 24.05.2018 Perşembe 02:48 04:40 12:16 16:12 19:39 21:23 10 25.05.2018 Cuma 02:47 04:40 12:16 16:12 19:40 21:24 11 26.05.2018 Cumartesi 02:46 04:39 12:16 16:13 19:41 21:25 12 27.05.2018 Pazar 02:45 04:38 12:16 16:13 19:42 21:27 13 28.05.2018 Pazartesi 02:43 04:38 12:16 16:13 19:42 21:28 14 29.05.2018 Salı 02:42 04:37 12:16 16:14 19:43 21:29 15 30.05.2018 Çarşamba 02:41 04:37 12:16 16:14 19:44 21:30 16 31.05.2018 Perşembe 02:40 04:36 12:16 16:14 19:45 21:32 17 01.06.2018 Cuma 02:39 04:36 12:17 16:14 19:46 21:33 18 02.06.2018 Cumartesi 02:38 04:35 12:17 16:15 19:46 21:34 19 03.06.2018 Pazar 02:38 04:35 12:17 16:15 19:47 21:35 20 04.06.2018 Pazartesi 02:37 04:34 12:17 16:15 19:48 21:36 21 05.06.2018 Salı 02:36 04:34 12:17 16:16 19:48 21:37 22 06.06.2018 Çarşamba 02:35 04:34 12:17 16:16 19:49 21:38 23 07.06.2018 Perşembe 02:35 04:33 12:18 16:16 19:50 21:39 24 08.06.2018 Cuma 02:34 04:33 12:18 16:16 19:50 21:40 25 09.06.2018 Cumartesi 02:33 04:33 12:18 16:17 19:51 21:41 26 10.06.2018 Pazar 02:33 04:33 12:18 16:17 19:51 21:42 27 11.06.2018 Pazartesi 02:33 04:33 12:18 16:17 19:52 21:43 28 12.06.2018 Salı 02:32 04:33 12:19 16:18 19:53 21:44 29 13.06.2018 Çarşamba 02:32 04:32 12:19 16:18 19:53 21:44 30 14.06.2018 Perşembe 02:32 04:32 12:19 16:18 19:53 21:45

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