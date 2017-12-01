‘Arzu Tramvayı’nda yıldızlar geçidi

35 yıl önce Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter tarafından sahnelenen ‘Arzu Tramvayı’, bu kez Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’i aynı sahnede buluşturdu. Oyunun yoğun ilgi gören galasında yıldızlar geçidi yaşandı.

HT Magazin'de yer alan habere göre, Tennessee Williams’ın yazdığı, Haluk Bilginer’in Türk- çe’ye çevirdiği ‘Arzu Tramvayı’ adlı oyun, önceki akşam Uniq Hall’de prömiyer yaptı. BKM ve ID İletişim’in yapımcılığında, Hira Tekindor’un yönettiği, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim, Erdem Kaynarca, Onur Gürçay, Asena Girişken, Melih Düzenli, Özer Keçeci ve Beste Güven’in rol aldıkları oyunun galasında yıldızlar geçidi yaşandı.

‘ÇOK SAYGIN BULUYORUM’

Oyunu izleyenler arasında Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir, Serkan Altunorak, Ersin Korkut, Şükrü Özyıldız, Sezin Akbaşoğulları, Güven Kıraç, Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Pelin Akil, Ezgi Mola, Hande Ataizi ve Enis Arıkan gibi isimler vardı. Nur Fettahoğlu, “Tiyatroyu görsel sanatların başlangıcı olarak gördüğüm için çok saygın buluyorum” diye konuştu. Hande Doğandemir ise “Çok merak ettiğim, uzun zamandır beklediğim bir oyundu. Şahane oyuncular, mükemmel bir yönetmen” dedi.