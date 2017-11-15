Galatasaray transfer haberleri Asamaoah'ın Galatasaray'a transferinde Juventus bekleniyor

Sarı-kırmızılı camiada Asamoah bekleyişi yaz aylarından sonbahara taştı! Gazete Habertürk'ün haberine göre yaz transfer döneminin son gününde Juventus’un vazgeçmesiyle birlikte transferi suya düşen Kwadwo Asamoah’ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bekleyişini sürdürüyor.

Bir taraftan yabancı sınırı konusundaki gelişmeleri yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da İtalyan devinin karar vermesini bekliyor. Geçtiğimiz transfer döneminde olduğu gibi Ganalı sol bekle her konuda anlaşan Özbek yönetiminin, Juventus’tan gelecek yanıta göre transferi noktalayacağı öğrenildi.

Asamoah

galatasaray

juventus

galatasaray transfer haberleri