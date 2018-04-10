Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile yurtiçi bir alıcı arasında, 09.04.2018 tarihinde, Trafik Sistemleri alanında 42.706.850,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecek.

Aselsan'ın aldığı sipariş mevcut kurlarla 174 milyon liraya denk geliyor.



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