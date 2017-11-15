Aselsan, Borsa İstanbul'un en değerlisi oldu

Savunma sanayiine yönelik teknoloji, elektronik cihaz ve sistemler geliştiren Aselsan, Borsa İstanbul’da piyasa değerinde uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan bankaları yerinden etti. Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Aselsan, dün borsada ilk seansta Garanti Bankası’nı geçerek piyasa değerine göre en büyük halka açık şirket unvanına sahip oldu. Dün ilk seansta hisse fiyatı 45.6 TL’ye çıkan Aselsan’ın piyasa değeri de 44 milyar lirayı aştı. Böylece Aselsan, 43.6 milyar liralık piyasa değerine sahip olan Garanti Bankası’nı da geçti.

Piyasa değeri açısından Aselsan’ın ardından ikinci sıraya gerileyen Garanti Bankası’nı 43 milyar lira ile Koç Holding ve 39.4 milyar lira ile Akbank izliyor. Yılbaşından bu yana Aselsan hisseleri yüzde 245 artarken, şirketin piyasa değeri dolar cinsinden de 11.2 milyar doları aştı. 2017 yılı başından bu yana yüzde 33 yükselen Garanti Bankası’nın piyasa değeri ise 11.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Hisse fiyatı ile kârlılığının kıyaslandığı fiyat kazanç oranına bakıldığında aslında şirketin 44 milyar liralık değeri, 31 yıllık kârlılığının karşılığı. Bu oranın yüksekliğinin sebebi ise geleceğe yönelik olarak Aselsan’ın potansiyeline ilişkin iş ve proje beklentileri.

NET KâRI % 214 ARTTI

Aselsan net kârını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirket ekim sonunda açıkladığı mali tablolarında, satış gelirlerini temmuz-eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar liraya çıkardı.

2017’nin ilk dokuz aylık sonuçlarına bakıldığında net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 214 artarak 828.2 milyon liraya, satış gelirleri ise yüzde 167 artarak 3.4 milyar liraya çıktı.

42’NCİ YAŞINA GİRDİĞİ GÜN DEĞE Rİ 44 MİLYAR TL OLDU

Borsa İstanbul’da piyasa değeri dün 44 milyar lirayı bulan Aselsan hisselerinin % 84.58’i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait, % 15.3’ü BİST ’te işlem görüyor.

Aselsan, bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara ve deniz silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, otomasyon ve sağlık çözümleri geliştiriyor.

ANITKABİR’E ÇIKTIKLARI GÜN REKOR KIRDILAR

En değerli şirket unvanını ele geçirdiği saatlerde Aselsan’ın yönetici ve çalışanları, şirketin 42. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Gururla yüksek huzurunuzdayız” diye yazdı.

HER ŞEY TELSİZLE BAŞLADI

- 1975: TSK’nın haberleşme ihtiyaçları için kuruldu.

- 1980: İlk sırt ve tank telsizlerini üretti.

- 1981: İlk el telsizi ve banka alarm sistemlerinin tasarımını yaptı.

- 1983: İlk ihracatını gerçekleştirdi.

- 1987: Stinger Füze üretimi için 4 NATO ülkesinin katıldığı ortak projeye dahil oldu.

- 1988: F-16 programı için ilk aviyonik cihazını üretti.

- 1989: İlk teknoloji transferini Pakistan’a yaptı.

- 1990: Halka arz edildi, İMKB’de işlem görmeye başladı.

- 2007: MİLGE M savaş sistemi tedarik projesini imzaladı.

- 2008: ATAK sözleşmesini, imzaladı.

- 2009: Dört Ar-Ge Merkezi kurdu

- 2011: MİLGE M 1. Gemisi teslim edildi.

- 2015: Dünyanın ilk 100 savunma şirketi sıralamasında 62. sıraya yükseldi.

- 2016: Bir yılda 37 sözleşme yaptı.

Şirket, 1997 yılında geliştirdiği “ASELSAN 1919” isimli model cep telefonunu piyasaya sürdü

6.4 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Aselsan’ın toplam satışlarının yüzde 86’sını oluşturan yurtiçi satışları, bu yılın dokuz aylık döneminde yüzde 61 artarak 2.9 milyar lira, yurtdışı satışlar yüzde 54 artışla 498 milyon lira oldu. Bu yılın 3. çeyreği itibarıyla 1.1 milyar doları aşkın yeni sipariş alan şirketin bakiye siparişleri ise 6.4 milyar doları buluyor.

122 MİLYAR LİRALIK 460 SAVUNMA PROJESİ VAR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, komisyonun Aselsan ziyaretini Gazete Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız'a değerlendirdi: Yerlilik oranımızı % 60’a çıkardık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Aselsan, Havelsan, TAI ve Roketsan’a inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, savunma, uzay ve havacılık alanında gelinen noktayı görme amacı taşıyan ziyaretlerdeki izlenimlerini Habertürk’e anlattı. 3 gün devam edecek söyleşinin ilk bölümünde, Altunyaldız ile komisyonun Aselsan ziyaretini konuştuk.

Savunma sanayiinin 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu belirten Ziya Altunyaldız, “İhtiyaçları yurtiçinden karşılama oranı bugün yüzde 60’lara yükseldi” dedi. Altunyaldız, savunma sanayiinin, binden fazla şirket, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla millî bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. Savunma sanayii sektörünün cirosunun ise 18 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Ziya Altunyaldız, “2017’de proje sayısı 460’a, proje bedelleri toplamı da 122.5 milyar TL’ye ulaştı. Savunma sanayii, yıllık 1 milyar dolar ile Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan sektörüdür” dedi. Altunyaldız, savunma sanayiinin, yıllık 5 milyar dolarlık üretim gücüne ve 1.6 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaştığının da altını çizdi.

Ziya Altunyaldız, 1975 yılında kurulan Aselsan’ın, 2017’de 1.26 milyar dolarlık cirosu ile dünyanın en büyük 100 savunma sanayii firması sıralamasında 57’nci sıraya yükseldiğini belirtti. Aselsan’ın 2016’da 1.2 milyar dolarlık teslimat gerçekleştirdiğini söyleyen Altunyaldız, “Şirketin, 2017 yılı teslimat hedefi 1.45 milyar dolar” diye konuştu. Altunyaldız, Aselsan’ın son 12 yılda satışlarını 4.65 kat, personelini 1.82 kat ve kişi başı teslimatını da 2.56 kat artırdığını vurgulayarak Aselsan’ın ihracatının da 250 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Aselsan’ın tedariklerinin yüzde 66’sını, yurtiçinden karşıladığı bilgisini veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “Yurtiçi stratejik çözüm ortaklarına verdikleri sipariş tutarı 3.3 milyar TL’ye ulaşmış durumda” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE 143 MİLYON DOLAR YATIRDI

Aselsan’ın Ar-Ge ve inovasyonda geldiği noktada üniversitelerle olan işbirliğinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Altunyaldız, “İncelemelerimizde, Aselsan’ın üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve KOBİ’ler ile ortak Ar- Ge projeleri geliştirdiğini gözlemledik. Bu kapsamda Aselsan, bugüne kadar 38 üniversite ile işbirliği anlaşması yaptı ve üniversiteler ile yürütülen 170 projeye 142.5 milyon dolar kaynak ayırdı” dedi. Altunyaldız, Aselsan’ın 4 üniversite ile yaptığı işbirliği kapsamında personeline kendi yerleşkesinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdiğini söyleyerek, “Üniversite sanayinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve buna göre bilgi üretiyor, sanayi de bu yerinde tespit edilen bilgileri kullanarak üretime yönlendiriyor” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Aselsan’ın ürettiği teçhizatları inceledi

‘SİKORSKY’LERİN AKLI YERLİ OLACAK’

Aselsan’ın ATAK helikopteri, F16, ANKA ve gemilere gimballi sistemler geliştirdiğini söyleyen Ziya Altunyaldız, “ATAK helikopterlerinin yazılımını Aselsan yaptı. Bomba ve füze atışlarında hedefi gören ve odaklanan gözlerin üretimi de burada gerçekleştiriliyor” dedi. Yeni yapılacak Sikorsky alımlarında milli yazılım ve görev bilgisayarını da Aselsan’ın üreteceğini kaydeden Altunyaldız, “Aldığımız Sikorsky helikopterlerinin aklı yerli olacak” dedi.

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