ASELSAN, borsada zirveye oturdu

Savunma teknolojileri, elektronik cihaz ve sistem geliştiricisi Aselsan, piyasa değerine göre en büyük halka açık şirket oldu.

Piyasa değeri 43,6 milyar liraya ulaşan askeri ve sivil yazılım devi, 42,6 milyar lira değerinde Garanti Bankası'nı geride bıraktı.

Sabah 10:30 sıralarında yüzde 3,5'lik artışla 45,6 liraya kadar çıkan Aselsan hisseleri, 11:15 itibariyle 43,7 lira seviyesinde işlem görüyor. 10,08 liraya kadar gerileyen Garanti Bankası hisseleri ise 10,26 lira seviyesinde.

Aselsan hisseleri yıl başından bu yana yüzde 245 arttı. Garanti Bankası'nın kazancı ise yüzde 33.

Borsa İstanbul verilerine göre borsada işlem gören en değerli 20 şirket arasında piyasa değerini en çok artıran yüzde 167 ile ASELSAN oldu.

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ASELSAN

ASELSAN borsa hisseleri

ASELSAN hisseleri