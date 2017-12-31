Haberturk.com Helin Genç

Asgari ücret ne kadar? sorusu sonunda cevabını buldu. 2018 asgari ücret zam oranı işçi, işveren ve devlet tarafından yapılan yaklaşık bir aylık sıkı pazarlık sonucu yüzde 14.2 oldu. Böylece 1 Ocak 2018 itibari ile Asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 liraya çıktı. Asgari ücretin belli olmasından sonra milyonlarca çalışanı ilgilendiren AGİ Ne kadar oldu sorusu merak edilmeye başlandı.

2018 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Toplantı salonunda komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK”

İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2016'da başlatıldığını, bu uygulamaya bu yılda devam edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, desteğin 2018 yılında da sürdürüleceğini aktardı.

Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman temel önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin de rekabet gücünü korumak önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gelinen noktanın olumlu olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılının ülkeye, çalışanlara ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde asgari ücret eleştirilerine yanıt verdi.

Erdoğan, ""15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı. Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin." dedi.

Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz

Bakan Sarıeroğlu'nun asgari ücreti açıkladıktan sonra söz alan Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat "Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." diyerek asgari ücrete tepki gösterdiklerini belirtti.

2018 Asgari Ücret Hesaplama

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri

(01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL

Asgari Ücret 2018 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

İşverene Maliyeti 2018

Asgari Ücret 2.029,50 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL İşverene Toplam Maliyeti 2.384,66 TL



Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarları şu şekildedir;

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