Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol ve alzaymır rahatsızlığıyla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan Ahmet Şatıroğlu, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

İmam nikahıyla yaşadığı eşi Türkan Ertemur'un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu'nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkan Ertemur, AA muhabirine açıklamada, "13 aydır mamayla besleniyordu, saat 17.30 da ağırlaştı,18.30'da da vefat etti." dedi.

Vefat haberini alan Kaymakam Akif Pektaş, cenaze evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Şatıroğlu'nun cenazesi cumartesi günü Sivralan köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan Şatıroğlu'nun vefat haberini alan Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından "Hemşehrimiz, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

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