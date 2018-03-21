Aşık Veysel, ölümünün 45. yılında anılıyor. Eserleriyle gönüllerde taht kuran Aşık Veysel, Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerindendir. Peki Aşık Veysel kimdir? İşte Aşık Veysel'in hayatı ve tüm detaylar...

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Aşık Veysel (Veysel Şatıroğlu), 25 Ekim 1894 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. Veysel'in iki kız kardeşi, Sivas yöresinde yoğunlaşan çiçek hastalığına yakalandı ve bu hastalıktan dolayı yaşamlarını yitirdi. Daha sonrasında Aşık Veysel de yine aynı hastalığa yakalandı ve iki gözünü de kaybetti.

Babasının aldığı bağlamayla ilk olarak ozanlaın türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı.

Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, yurdu dolaşarak bir dönem boyunca Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yapmıştır. 1965 yılında Aşık Veysel'e özel bir kanunla maaş bağlandı.

1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı.

Eserlerinde Türkçe'yi yalın olarak ve ustalıkla kullanan Aşık Veysel için doğduğu Şarkışla'da her yıl şenlikler düzenlemekte ve Aşık Veysel anılmaktadır.

Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, 21 Mart 1973 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Âşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkılarak hazırlanan, tek perdelik dans tiyatrosu "Dostlar Beni Hatırlasın" sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014 yapılacak prömiyere onur konuğu olarak Âşık Veysel'in kızı ve torunlarının katılacağı açıklanmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Bengier yaparken, Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER