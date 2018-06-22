2011’de eşi Bülent Çavuşoğlu’nun kendisini ünlü sanatçı Ajda Pekkan’la aldattığı iddiasıyla eşine boşanma davası açan Tuğçe Eyilik, 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. HT Magazin'de yer alan habere göre ihanete uğradığını iddia eden Eyilik, yeniden açtığı davayı dün kazandı.

"HAK YERİNİ BULDU"

Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun evliliğinde sadakatsizlik yaptığına karar verdi. Bu kararla ilgili ilk kez HT Kulüp’e konuşan Tuğçe Eyilik, “Hak yerini buldu. Eski eşimin Ajda Pekkan’la beni aldattığı mahkeme tarafından kabul edildi. Talep ettiğim nafaka ve tazminat onandı. Hak yerini buldu. Bu saatten sonra ölsem de gam yemem artık’’ dedi. Sosyetenin ünlü ismi, yıllar süren aldatma davası boyunca yakın çevresinin kendisini zaman zaman haklı bulmadığını, Ajda Pekkan ile eski eşi Bülent Çavuşoğlu’nun yasak ilişkilerini bildikleri ve kendilerini gördükleri halde yok saydıklarını dile getirdi.

"KADINLIK ONURUMU KURTARDIM"

Eyilik, mahkemenin kabul ettiği aldatma kararından sonra “Yaşadığım bu zorlu sürecin sonunda haklı olduğumu herkes gördü ve kadınlık onurumu kurtardım. Mahkemenin bu kararının, aldatılan diğer kadınların açtığı davalara örnek teşkil etmesini umuyorum’’ dedi. Bülent Çavuşoğlu ile evliliğinden bir oğlu olan Tuğçe Eyilik, eski eşinden talep ettiği maddi manevi nafaka ve tazminatın da mahkemece onaylanarak tarafına ödeneceğini söyledi.