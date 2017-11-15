Aşk sihirbazı Oğuzhan Özyakup!

Takvim’in haberine göre, yeşil sahalardaki başarısıyla 'Oz Büyücüsü' lakabını hak eden Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yaptığı jestlerle de sevgilisi Demet Özdemir'i büyülüyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, ilk kez yaz aylarında Bodrum'da objektiflere yansımıştı.
Kiraladığı lüks tekneyle güzel oyuncuyu Ege'de mavi tura çıkaran Özyakup, bu yılbaşında da aşkı için özel bir tatil hazırlığında… Ünlü futbolcu, oyuncu sevgilisinin İsviçre'deki Murren şehrine gitmek istediğini öğrenince yeni tatil programı için kolları sıvadı.
GECELİĞİ BİN TL
Aralık'ın son haftası Süper Lig'in tatile girmesiyle İsviçre'ye gideceği konuşulan ikiliye yakın dostları da eşlik edecek. Yeni yıla İsviçre'de girecek olan çift, Hotel Jungfrau'nın geceliği ortalama bin TL'lik odasında konaklayacak.
Bu arada güzel oyuncuyla futbolcu aşkının yeni yıl planı Demet Özdemir'in instagram'daki paylaşımıyla ortaya çıktı. Önceki gün instagram'da karlarla kaplı otelin fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu kareye de "Işınlanmak istiyorum" notu düşüp kalp ekledi.
Özdemir'in bu paylaşımı "Merak etme Demet, Oğuzhan seni İsviçre'ye ışınlar. Ne de olsa Oz Büyücüsü' esprisi yaptırdı...
SOSYETENİN VIP ADRESİ
İsviçre'nin Murren şehri, dünya sosyetesinin de gözde adresi. Kayak tutkunlarının yanı sıra baş başa gözden uzak vakit geçirmek isteyen çiftlerin uğrak yerlerinden olan Murren'deki otel bölgenin en popüler mekanı...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.