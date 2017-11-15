Aşk sihirbazı Oğuzhan Özyakup!

Takvim’in haberine göre, yeşil sahalardaki başarısıyla 'Oz Büyücüsü' lakabını hak eden Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yaptığı jestlerle de sevgilisi Demet Özdemir'i büyülüyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, ilk kez yaz aylarında Bodrum'da objektiflere yansımıştı.

Kiraladığı lüks tekneyle güzel oyuncuyu Ege'de mavi tura çıkaran Özyakup, bu yılbaşında da aşkı için özel bir tatil hazırlığında… Ünlü futbolcu, oyuncu sevgilisinin İsviçre'deki Murren şehrine gitmek istediğini öğrenince yeni tatil programı için kolları sıvadı.

GECELİĞİ BİN TL

Aralık'ın son haftası Süper Lig'in tatile girmesiyle İsviçre'ye gideceği konuşulan ikiliye yakın dostları da eşlik edecek. Yeni yıla İsviçre'de girecek olan çift, Hotel Jungfrau'nın geceliği ortalama bin TL'lik odasında konaklayacak.

Bu arada güzel oyuncuyla futbolcu aşkının yeni yıl planı Demet Özdemir'in instagram'daki paylaşımıyla ortaya çıktı. Önceki gün instagram'da karlarla kaplı otelin fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu kareye de "Işınlanmak istiyorum" notu düşüp kalp ekledi.

Özdemir'in bu paylaşımı "Merak etme Demet, Oğuzhan seni İsviçre'ye ışınlar. Ne de olsa Oz Büyücüsü' esprisi yaptırdı...



SOSYETENİN VIP ADRESİ

İsviçre'nin Murren şehri, dünya sosyetesinin de gözde adresi. Kayak tutkunlarının yanı sıra baş başa gözden uzak vakit geçirmek isteyen çiftlerin uğrak yerlerinden olan Murren'deki otel bölgenin en popüler mekanı...